Baf'ta Yangın

Baf'a bağlı Çada-Galepya köyleri arasında bugün öğle saatlerinde erişimi kolay olmayan bir bölgede yangın çıktı.
Sigma Live internet sayfasına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracının yanı sıra iki helikopter, iki de uçak olmak üzere 4 hava unsuru da katılıyor.
Haberde bölgede kuvvetli rüzgarın estiği, yangının erişimi zor olan bir alanda olmasına bağlı olarak yaklaşımda güçlükler çekildiği ifade edildi.
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