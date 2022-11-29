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Baf’taki “Fellahoğlu Hanı”nın restorasyon çalışmaları sürüyor

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Baf’taki “Fellahoğlu Hanı”nın restorasyon çalışmaları sürüyor
Baf’taki “Fellahoğlu Hanı”nın restorasyon çalışmaları sürüyor

Baf’ın “Fellahoğlu” sokağında bulunan tarihi hanın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan dört tarihi handan biri olan “Fellahoğlu” yolundaki hanın, 136 bin Euro ödenekle restore edilerek kullanıma açılacağını yazdı.

Haberde, daha önce yenilenerek kültür, toplumsal ve ekonomik faaliyetler için kullanıma açılan İbrahim Hanı’nın ardından bu hanın da yenilenmesinin, kentin tarihi özelliklerinin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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