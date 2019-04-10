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Baf’taki Kıbrıs Türk malıyla ilgili mesele, Baf Belediye Başkanı ve milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü

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Baf’taki Kıbrıs Türk malının AKEL’in Baf Belediye Meclisi üyesinin kızına usulsüz şekilde verilmesiyle ilgili mesele, bugün Rum gazetelerinde yer almaya devam etti.
Baf’taki Kıbrıs Türk malıyla ilgili mesele, Baf Belediye Başkanı ve milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü

Fileleftheros gazetesi, meselenin Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile bazı Rum milletvekilleri arasında kavgaya sebep olduğunu ve karşılıklı suçlamalar yapıldığını yazdı.

Haberde, Fedonos’un milletvekillerini “bazı şeyleri ifşa etmekle” tehdit ettiği belirtildi.

MCKENZY BİNASI YIKILIYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Larnaka’da bulunan Mckenzy binasının yıkımının ertelenmesiyle ilgili kararın, Rum İdari Mahkemesi tarafından iptal edildiğini yazdı.

Haberde, kararın, binanın sahibi olan şirketin meşru menfaat eksikliği nedeniyle iptal edildiği ve binanın birkaç gün içinde yıkılacağı kaydedildi.

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