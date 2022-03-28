  • BIST 2.172,48
  • Altın 921.757
  • Dolar 14.82
  • Euro 16.2748
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Baf’taki Tarihi Harnup Fabrikaları Üniversiteye Dönüştürülüyor

» »
Baf’taki Tarihi Harnup Fabrikaları Üniversiteye Dönüştürülüyor
Baf’taki Tarihi Harnup Fabrikaları Üniversiteye Dönüştürülüyor

Baf’ta, “Apostolos Pavlos” caddesi üzerinde bulunan tarihi harnup fabrikalarının üniversiteye dönüştürüleceği haber verildi.

Bina kompleksinin dönüşüm çalışmalarının, binaların Baf Belediyesi tarafından temizlenmesiyle başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, binaların temizlenmesini, belediyenin başlattığı prosedür temelinde binaların son şekline dönüştürülmesinin izleyeceğini kaydetti.

Yeni yıldan itibaren (2023) tarihi harnup fabrikalarının olduğu yerde “Beyrut Amerikan Üniversitesi”nin misafir edileceğini yazan gazete, bahse konu üniversitenin, belediyenin çıktığı ihale sonucunda seçildiğini ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Christine Lagarde ve Osama Askar Güney Kıbrıs’a gidiyor27 Mart 2022 Pazar 16:26
  • Glafkos Beklentileri Canlı Tutuyor27 Mart 2022 Pazar 14:05
  • Yeşil Hat Tüzüğü'nden ve ''Kaçakçılıktan'' Şikayetçi Şirketler Güney'i Terk Etmeyi Düşünüyor27 Mart 2022 Pazar 13:39
  • Altın Pasaportlar ve Paravan Şirketler Güney Kıbrıs'ı Rahatsız Ediyor27 Mart 2022 Pazar 13:27
  • AB Savunmasının NATO'nun Elinde Olmasının Güney'e Etkileri27 Mart 2022 Pazar 12:27
  • Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında İş Birliği26 Mart 2022 Cumartesi 15:22
  • Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney Kıbrıs'ta Kutlandı26 Mart 2022 Cumartesi 14:42
  • Güneyden Uyuşturucu Haberleri26 Mart 2022 Cumartesi 14:28
  • DEFA Yarı Devlet Bir Kuruluş Haline Geliyor26 Mart 2022 Cumartesi 14:00
  • Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında Teçhizat ve Araştırma Konusunda İş Birliği26 Mart 2022 Cumartesi 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti