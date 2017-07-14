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Baf’taki Türk mallarıyla ilgili “kaos ve kargaşa”

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Baf’taki Türk mallarıyla ilgili “kaos ve kargaşa”
Baf belediyesinin, Baf’ın tarihi ve ticari merkezinde başlattığı ve tamamlanmak üzere olan geniş çaplı peyzaj çalışmaları çerçevesinde, bölgedeki Türk mallarıyla ilgili yıllardır yaşanan büyük kaos ve kargaşanın da ortaya çıktığı haber verildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Türk Mallarıyla Usulsüzlük Partisi… Baf Ticari Merkezinin Peyzajıyla Ortaya Çıktı” başlıklı haberine göre, Baf belediyesinin çalışmaları çerçevesinde, bölgedeki Türk mallarının “hak sahipleri” tarafından üçüncü kişilere ucuza kiraya verildiği, binalara usulsüz ve keyfi müdahaleler yapıldığı ortaya çıktı.

Gazete yapılan çalışmanın Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi ve Baf Belediyesi’ne Türk malı binaların bugünkü statüsünü netleştirme olanağı tanıdığına işaret ederek, çalışma çerçevesinde belediye görevlilerinin Türk malı binaları,  hangilerinin kapalı, hangilerinin atıl veya yıkılmak üzere olduğunu saptamak için teker teker kaydettiğini  yazdı.

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