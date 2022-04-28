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Bağcıl'ın Kazandığı Puanlar Rakiplere Verilmeyecek

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, küme düşürülen Bostancı Bağcıl'ın topladığı puanlarla ilgili açıklama yaptı.
Bağcıl'ın Kazandığı Puanlar Rakiplere Verilmeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, küme düşürülen Bostancı Bağcıl'ın topladığı puanlarla ilgili açıklama yaptı.

Hasan Sertoğlu konu ile ilgili açıklamasında '' Bostancı Bağcıl SK'nın bundan önce oynadığı maçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir.

Bu konuda örnek olarak İtalya Serie A Ligi'nde 2005-2006 sezonunda şampiyon olan Juventus şampiyon olmasına rağmen küme düşürülmüş  ancak oynadığı maçlarda kazandığı puanlar rakiplere verilmemiştir ve puan durumu bu şekilde oluşmuştur. Bu karar tamamen idari bir karar olup dünyada birçok örneği bulunmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

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