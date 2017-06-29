Bağdadi’nin hilafet ilan ettiği cami ele geçirildi

Irak güçleri, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin üç 3 yıl önce hilafet ilan ettiği Musul'daki camiyi ele geçirdi.

Büyük el-Nuri Camii’nin ele geçirilmesi, sekiz aydır Musul’u IŞİD’den temizlemek için mücadele veren Irak güçleri için sembolik bir önem taşıyor.

Musul kenti, IŞİD’in Irak’taki fiili başkenti olarak görülüyor.