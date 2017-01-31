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Bağdat ve Selahaddin'de düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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Bağdat ve Selahaddin'de düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat ile Selahaddin ilinde düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı, çatışmalarda 5 intihar eylemcisinin öldürüldüğü bildirildi.

Selahaddin Operasyonlar Birimi komutanlarından Albay Gazvan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli bir intihar eylemcisinin, Selahaddin'in merkezi Tikrit'in Albu Tariş bölgesinde yer alan kontrol noktasında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti.

Bombalı saldırıda, 2 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade eden Cuburi, intihar eylemcisinin de öldüğünü söyledi.

Bağdat'ın güneyindeki Suveyb bölgesinde bulunan halk pazarına düzenlenen bombalı saldırıda da 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını bildiren polis teşkilatında görevli Nezhen el-Hıdır, başkentin kuzeyindeki Et-Tarımiyye kazasında düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Altıncı Piyade Tümeni'nde görevli Üsteğmen Selim Casim en-Nu'mani, Bağdat'ın kuzeyindeki Es-Selman bölgesinde güvenlik güçlerinin silahlı saldırganlarla girdiği çatışmada üzeri bomba yüklü 2 intihar eylemcisini etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu birlikleri, başkentin Eş-Şeyh Hamd bölgesindeki arama tarama çalışmaları kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen 3 intihar eylemcisini öldürdü.

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