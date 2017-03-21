Bağdat'ta bombalı saldırı: 13 ölü, 31 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın güneyindeki el-Amil semtinde iş hanlarının bulunduğu bir bölgede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Açıklamada, olay yerine giden çok sayıda ambulansın ölü ve yaralıları yakın çevredeki hastanelere kaldırdığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.