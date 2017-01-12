 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 79.499
  • Altın 148,069
  • Dolar 3,8212
  • Euro 4,0651
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda 8 kişi öldü 17 kişi yaralandı

» »
Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda 8 kişi öldü 17 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyette görevli yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Beyya bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Bağdat'ın kuzeyindeki El-Atıfiyye bölgesinde eş zamanlı meydana gelen üç bombalı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirten Hıdır, batıda yer alan El-Bekiriyye bölgesindeki bir halk pazarını hedef alan saldırıda ise 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Hadar, ayrıca El-Belediyyet bölgesinde evinden çıkışı sırasında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan "Soruşturma ve Adalet Komisyonu"nda görevli Ali Abub'un öldürüldüğünü ifade etti.

Yüzbaşı Hıdır, emniyet güçlerinin, Seb'a el-Bur bölgesi ile El-Yusufiyye nahiyesinde kimliği henüz tespit edilemeyen iki cesede ulaştığını sözlerine ekledi.

Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti09 Ocak 2017 Pazartesi 10:00
  • Putin’in sözcüsü Peskov toplantıda gözlerini kapayınca…08 Ocak 2017 Pazar 17:50
  • Rusya’da rekor! Son 120 yılın en soğuk gecesi08 Ocak 2017 Pazar 16:50
  • DEAŞ elebaşlarından Mahmut El-Isevi öldürüldü07 Ocak 2017 Cumartesi 12:28
  • DEAŞ'ın hapishanesi ortaya çıktı07 Ocak 2017 Cumartesi 12:24
  • Afganistan'da madencileri hedef alan saldırıda 13 işçi öldü07 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem06 Ocak 2017 Cuma 11:59
  • Lazkiye’de bombalı salıdırı06 Ocak 2017 Cuma 11:25
  • Netanyahu, yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri için af istedi06 Ocak 2017 Cuma 09:47
  • Mossad kadın ajan arıyor!06 Ocak 2017 Cuma 08:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti