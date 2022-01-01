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Bağdat’ta Süleymani İçin Miting Düzenlendi

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ABD’nin hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis ölümünün 2'nci yılında Irak’ta anıldı.
Bağdat’ta Süleymani İçin Miting Düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısında öldürülen İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis ölümünün 2’nci yılında ABD karşıtı sloganlar atılarak anıldı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN…”

Çok sayıda siyasinin de katıldığı mitingde, halk ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istediklerini belirterek, “Bugünden itibaren şehitlerin diyarında olmanıza izin vermiyoruz” yazılı pankartlar açarak slogan attı. İran destekli Bedir Tugayı Başkanı Hadi el-Ameri, “Şehitlerimizin kanının intikamı olarak ABD güçlerinin Irak'tan tamamen geri çekilmesinden daha azını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Irak'taki ABD liderliğindeki koalisyon, aralık ayı sonunda IŞİD'e karşı devam eden mücadelede Irak güçlerini desteklemeyi bırakmış ve yalnızca danışmanlık rolüyle Irak’ta 2 bin 500 asker kalacağını açıklamıştı. Ancak Iraklı milis liderler, bölgedeki tüm ABD askerlerinin geri çekilmesini istiyor.

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