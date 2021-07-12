BAGEP 2. yılı nedeni ile açıklama yaptı

Heyecan dolu çıktığımız bu yolda bugün ikinci yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Platform olarak bu yola başlayalı ikinci yılımız, dernek olalı ise birinci yılımız dolmuştur.

29 genç olarak başlayıp 200 üzeri arkadaşımızla ve gün geçtikçe her kesimden arkadaşlarımızın yer aldığı bir oluşum olmaya devam ediyoruz.

Pandeminin etkisinden ötürü Ekim ayı içerisinde yüz yüze etkinlikleri askıya alsak da dijital ortamdan bazı çalışmalarımız olmuştur.

•Sahilde piknik yaptık.

•Yaz tatili bölgesel buluşmalarına başlayıp Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de genişletilmiş üyelerimiz ve dıştan katılımcılarla buluştuk.

•”Aklımda soru galmasın” adlı projeyi başlatarak tercih yapmış/yapacak liseden mezun olan öğrencilerin soruları direkt olarak birinci ağızdan yani halihazırda eğitim gören arkadaşlarımız tarafından yanıtlandırdık.

•Aralık ayı artan vakalardan ötürü lise öğrencilerinin görüş ve önerilerini Milli Eğitim ve Kültür bakanlığına iletmelerine katkı sağlamak amacıyla anket çalışması başlatıp yaklaşık bin öğrencinin doldurduğu anket verilerini dönemin Milli Eğitim ve Kültür bakanlığı yetkililerine ilettik.

•Öğrencilerin talep/sorunlarını direkt birinci ağıza iletip konunun takipçisi olmak için Milli Eğitim ve Kültür bakanı ile WhatsApp iletişim grubu oluşturduk.

•Katılımcılığı artırmak, gençlik bilincini yükseltmek adına derneklerin yapısında çok az rastlanan komitelerimizi kurduk.

Komitelerimiz;

•Çevre,

•Sağlık,

•Eğitim,

•Sanat ve kültür.

•Şubat ayı içerisinde 5 sanatçımızla dijital ortam üzerinden konserimiz gerçekleştirildi.

•Birincisi dernek içi 60 katılımcı ile, ikincisi ise herkese açık olan “Cevabını Bilirming” adlı 110 katılımcı ile online bilgi yarışmamızı gerçekleştirdik.

•Pandemi Hakkında ve BAGEP Gündem Sağlık adlı iki canlı yayınımız gerçekleşti.

•Okullar için belirsizliğin hakim olduğu dönemde Google Meet üzerinden akıllardaki soru işaretlerinin cevaplanması adına düzenlenen panelimizin konuğu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun S. Amcaoğlu olmuştur. Panel yaklaşık 170 katılımcı ile iki link üzerinden herkese açık olarak gerçekleşmiştir. Soruların bir kısmı yazılı, bir kısmı ise sözlü sorulmuş ve sayın bakan tarafından birçoğu yanıtlandırılmıştır.

•AB Bursu üzerine bilgilendirme amacıyla British Council ofisi ile online seminer düzenledik.

•Pandemi ile birlikte online eğitim için en büyük ihtiyaçlardan biri olan cihaz ihtyacını karşılamak için Doğu Akdeniz Ünversitesi tarafından bize hibe edilen 4 Adet dizüstü bilgisayarı yaşları 9 ile 14 arasındaki öğrencilere teslim ettik.

•Tüylü dostlarımız için Gazmağusa Belediyesi Hayvan Barınağına mama bağışı gerçekleştirdik.

Kurulduğumuzda belirttiğimiz gibi, gençlerin örgütlü bir şekilde sorunlarını dillendirmek ve çözmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında sosyal aktiviteler düzenlemek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Aramıza katılmak isteyen tüm gönüllü arkadaşlara kapımız açıktır.

Herkese çok sevgilerimizle.

Bağımsız Gençlik Derneği YK(a)