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BAGEP, UBP Gazimağusa Milletvekili Hasipoğlu ile görüştü

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Faaliyetlerine yeni başlayan Bağımsız Gençlik Platformu’nun (BAGEP) temsilcileri Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile bir araya gelip, bir görüşme gerçekleştirdi.
BAGEP, UBP Gazimağusa Milletvekili Hasipoğlu ile görüştü

BAGEP’den yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun tanışma ve sohbet etme isteği üzerine kendisini bir araya gelinerek çok anlamlı bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi. 

 

Görüşmede, gerek güncel ülke gündeme dair konular, gerekse de gençlerin sorunları hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.  

 

BAGEP, açıklamasında platform olarak herkese kapılarının açık olduğuna ve her kesimden temsilciyle görüşme yapabileceklerine vurgu yaptı.

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