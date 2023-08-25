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BAGEP’in göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir.

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Toplumun her bir bireyinin önemli oluşu gibi, her bir toplumsal kuruluş da önemli ve kıymetlidir. Dernek olarak her bir gencimiz ve Kıbrıs'ımız için buradayız. Dolayısıyla bu noktada BAGEP’in göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir.
BAGEP’in göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir.

Kıbrıslı Türk gençlerin en önemli temsilcilerinden biri olan BAGEP’in göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir.

 

Bağımsız Gençlik Derneği 2020 senesinden beri resmî olarak faaliyet sürdüren bir gençlik derneğidir. Derneğimiz; Kıbrıslı Türk gençlerin sesi olmakla birlikte, sanat, kültür, eğitim, sağlık, insan hakları ve hayvan hakları gibi birçok konuda duyarlılık göstermekte ve aynı zamanda çalışmalar yapmaktadır. Bugün yüz yetmişi aşkın aktif üyesi ile varlığını ve etkinliklerini sürdürmektedir. Toplumumuzun değerli birer parçası olan her genç, bireysel olarak derneğimize ilettiği sorunlarının çözümünde ve hak arayışında destek bulmaktadır. BAGEP, kurulduğu günden beridir, burslar hakkında yapılan bilgilendirme çalışmaları, çevre ve sağlık konularına ilişkin hassasiyetimiz doğrultusunda düzenlenen oturumlar, gençlerin problemlerinin medyada yankı bulması adına yapılan girişimler, spesifik problemlerin çözümü için birlik olmak amacıyla oluşturulan komiteler ve gençlerin sorunlarını üst düzey yetkililere bildirmek gibi faaliyetleriyle Kıbrıs Türk gençliğine hizmet etmektedir. Toplumun her bir bireyinin önemli oluşu gibi, her bir toplumsal kuruluş da önemli ve kıymetlidir. Dernek olarak her bir gencimiz ve Kıbrıs'ımız için buradayız. Dolayısıyla bu noktada BAGEP’in göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir.

Kıbrıslı Türk gençlerin sesi olmak için etkin, aktif ve istekli şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda gençliğin faydasına olacak iş birliklerine de her zaman açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.  

 

Saygılarımızla,

BAĞIMSIZ GENÇLİK DERNEĞİ (BAGEP) YÖNETİM KURULU

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