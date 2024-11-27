BAGEP’ten bir heyet KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

İşte açıklama;

Üyelerimizden Gelen Talep ve Sorunları Yetkili Makamlara İleterek, Kıbrıslı Türk Gençlerin Etkin ve Aktif Sesi Olmaya Devam Ediyoruz!

Derneğimiz Yönetim Kurulu ve Türkiye Temsilciliği’nden oluşan bir heyet KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Bu bağlamda KKTC Ankara Büyükelçisi sayın İsmet Korukoğlu ve Eğitim-Kültür Ataşesi sayın Bünyamin Merhametsiz ile yapılan görüşmede başta telefon kayıt ücreti gibi sorunlar olmak üzere üyelerimizden gelen talep ve sorunlar görüşülmüştür. Türkiye’deki Kıbrıslı Türk öğrenciler açısından telefon kayıt ücreti sorununun çözüme kavuşturulması bağlamında derneğimizin birçok farklı yetkili makamla temasları sürmektedir.

Ankara Büyükelçiliğimize misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz.