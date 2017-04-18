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Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı tamamlandı

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Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı tamamlandı
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile işbirliğinde organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” tamamlandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Kamu-Sen binasında bir hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayan Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi doktor, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden eğitime katılan uzmanlar ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanlarına sertifikaları törenle verildi.

Katılımcılara sertifikaları TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Öztürk ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar tarafından takdim edildi. Törende TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı heyeti ve eğitim için Türkiye’den gelen öğretim üyeleri ile gösterdiği işbirliği anlayışı ve destekleri nedeniyle Kamu-Sen’e de plaket takdimi gerçekleştirildi.

TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı  Yusuf Öztürk törende yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde organize ettikleri eğitimin başarı ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile yakaladıkları verimli işbirliğini bundan sonraki süreçte de sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendileri için çok büyük önem arz ettiğini, bu nedenle Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Dairesi’nin bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Öztürk, bu eğitim çalışmasının gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibine de teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar da, eğitimin çok verimli ve yararlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Komisyon olarak eğitim ve önleme çalışmalarına ciddi önem verdiklerini belirten Gürçınar, bir haftalık eğitimin Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi veBaşbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun bundan sonraki süreçteki çalışmalarının çok daha iyi noktaya taşınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Eğitim çalışmasına katılanlar da yaptıkları konuşmalarda, bir hafta boyunca bilgi, birikim ve donanımlarına çok ciddi değer katacak bir eğitimden geçtiklerini vurgulayarak, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve katkı koyan herkese teşekkür ettiler.

Bir haftalık eğitim,  uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliğinde yürütülen, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi arkasında bulunan araziye bir Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulmasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde düzenlendi.

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