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‘Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’ düzenleniyor

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Sağlık Bakanlığı bugün “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” düzenliyor.
‘Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’ düzenleniyor

Bakanlık açıklamasına göre, sempozyum saat 09:30’da Girne Acapulco Hotel’de yer alacak.

Sempozyum, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve Başbakanlık Uyuşturucu Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Sempozyumda “Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri”, “Bağımlılıkla mücadelede yaklaşım”, “Bağımlılığın nörobiyolojik temelleri”, “Yasa dışı bağımlılık yapan maddelerin narkotik polisi açısından değerlendirilmesi”, “İnternet oyunu oynama bozukluğu”, “Yasal bağımlılık sigara”, “Uyuşturucu maddeler ve etkileri” konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.

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