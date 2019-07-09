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“Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü” çalıştayı yarın

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” yarın başlıyor.
“Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü” çalıştayı yarın

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar başkanlığında  devletin ilgili tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’den gelecek uzmanların katılımıyla yapılacak  çalıştay iki gün sürecek.

Girne Vuni Palace’de gerçekleştirilecek çalıştay, yarın saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak. Bunu, Türkiye’den gelen uzmanların da katılımıyla düzenlenecek panel izleyecek. Verilecek aranın ardından çalışmalara geçilecek. İkinci gün de gün boyu sürecek toplantıların ardından çalıştay sonuç bildirgesinin açıklanması ile saat 17.00’de sona erecek.

BEŞ BAŞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalıştay Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü; Bağımlılıkla Mücadelede Medya Örgütlerinin Etik Sorumlulukları; Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Etkisi, Sorumlulukları, Mevcut Yasal Durum ve Çözüm Önerileri; Bağımlılıkla Mücadelede Medya Haberlerinin Psikososyal Açıdan Etkileri ve  Bağımlılıkla Mücadelede Medyaya Yönelik Eğitim ve Bilinçlendirme olmak üzere 5 başlıkta yapılacak.

“Ülkede, madde bağımlılığı ile   ilişkili suçlara itilen veya bir şekilde suça bulaşan çocuk ve gençlerin  sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle,  uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığıyla etkin mücadelede medyanın mevcut durumu ile ilgili tespit ve önerilerin ortaya konulması; çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde, onları damgalamaktan, dışlamaktan, suçlayarak ötekileştirmekten ve toplum dışına itmekten kaçınılması” ana hedefiyle düzenlenecek “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü  Çalıştayı” aşağıdaki paydaşlarla iş birliğinde gerçekleştirilecek:

“Başbakanlık,  Yüksek Mahkeme,  İçişleri Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı,  Milli Eğitim  ve Kültür  Bakanlığı,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Polis Genel Müdürlüğü; Yayın Yüksek Kurulu, Medya Etik Kurulu, Yayın Yüksek Kurulu,  Bayrak Radyo Televizyon Kurulu, Gazeteciler Birliği, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi,  KKTC Haber Kameramanları Derneği, KKTC Baro Konseyi; DAÜ İletişim Fakültesi, DAÜ PDRAM; YDÜ İletişim Fakültesi, YDÜ Psikoloji Bölümü, YDÜ Hukuk Fakültesi; GAÜ Psikoloji Bölümü; GAÜ İletişim  Fakültesi; LAÜ Psikoloji Bölümü;  LAÜ İletişim  Fakültesi, LAÜ Eğitim Fakültesi; UKÜ İletişim Fakültesi; ÜKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü; Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü;  Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği; Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği; Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık Derneği Temsilcisi;  Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği; Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) ; TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü;  Türkiye Yeşilay Cemiyeti; Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu; Anadolu Ajansı; Demirören  Haber Ajansı,  İletişim Uzmanı Defne Sarısoy, TV Programcısı gazeteci-yazar İnci Ertuğrul.”

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