Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı’nda ikinci gün

Girne Vuni Palace Hotel’de dün başlayan çalıştayın bugünkü bölümünde, oluşturulan 5 masada konu başlıkları irdelenmeye devam ediliyor.
Çalışmanın sonunda sonuç bildirgesi hazırlanarak günün sonunda açıklanacak.
Çalıştayda,"Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü; Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları; Bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları" başlıkları ele alınıyor.
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