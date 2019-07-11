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Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı’nda ikinci gün

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”nda ikinci gün çalışmaları başladı.
Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı’nda ikinci gün

Girne Vuni Palace Hotel’de dün başlayan çalıştayın bugünkü bölümünde, oluşturulan 5 masada konu başlıkları irdelenmeye devam ediliyor.

Çalışmanın sonunda sonuç bildirgesi hazırlanarak günün sonunda açıklanacak.

Çalıştayda,"Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü; Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları; Bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları" başlıkları ele alınıyor.

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