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Bağımsız aday Alpan Uz, 6 adaylı program konusunda YSK’ya başvurdu

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Alpan Uz şikayet başvurusu sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanlığı adayları içerisinde sürekli siyasi eşitliğin savunulduğu ancak yapılan bir takım engellemelerle siyasi eşitliğin uygulanamadığını iddia etti.
Bağımsız aday Alpan Uz, 6 adaylı program konusunda YSK’ya başvurdu

Alpan Uz şikayet başvurusu sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanlığı adayları içerisinde sürekli siyasi eşitliğin savunulduğu ancak yapılan bir takım engellemelerle siyasi eşitliğin uygulanamadığını iddia etti.

Uz bahsi geçen özel televiyon kanalının sadece ülkede 6 aday varmış gibi bir seçim propagandası yapacak olmasını  kınadığını ifade ederek, “demokrasimize ciddi bir darbe vardır. Diğer adayların yok sayılarak bir televizyonculuk yapılmasını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Uz, “Biz  eğer sesimizi eşit miktarda duyuramazsak, halk da bu orandan kararını üretemeyecektir ve halkın iradesi gerçek manada sandığa yansımış olmayacaktır. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi. 

Bu akşamki programın şu anda ülkeyi yöneten kişiler arasında yapılcak olmasının kabul edilemez olduğunu öne süren Alpan Uz,  “ eğer öyleyse seçim sistemimizi değiştirelim sadece Meclisin içerisinde destek alan siyasi adaylar bu platforma çıkabilsin, anayasa da değiştirilsin ve belirli bir tarafa ait olan ve halkını seçim dönemi oy hırsızlığı ile sömüren zihniyetler sadece aday olsun” ifadelerini kullandı. Uz, programa katılacak olan Cumhurbaşkanı adaylarına da seslenerek, diğer adaylara söz hakkı verilmeyen programa katılmama çağrısı yaptı.

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