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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş: “Bizim yapmamız gereken Türkiye ile yeni bir hedef noktasında uzlaşmaktır”

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Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir hedefin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. 
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş: “Bizim yapmamız gereken Türkiye ile yeni bir hedef noktasında uzlaşmaktır”

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir hedefin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. 

Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, TV 2020’de yayınlanan Seçim 360 programında gençlerin sorularını yanıtlayan  Serdar Denktaş, “Bizim yapmamız gereken Türkiye ile yeni bir hedef noktasında uzlaşmaktır. Önce kendi içimizdeki dağınıklığı toplamamız lazım. İki kesimli toplum dediğimizde biz siyasal eşitlik istiyoruz ve Rumlar onu kabul etmiyor” dedi. 

Uzlaşmazlığın yeni bir “çatışmaya” yol açacağı uyarısında bulunan Denktaş, “Uzlaşmadan devam etmek, gün gelince yeni bir çatışmaya yol açacak, onun için ucu açık değil ama ufku açık bir görüşmeyle bir ray değişikliğine gidilmeli. Her iki tarafa yarayacak adımlar atmalı ve uluslararası hukuki yollarla bir takım çalışmalar yapmalıyız. Ambargoları İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderek hukuki yollarla arayalım. Karşılıklı bir ilişkimiz var, bu nedenle konuşarak normalleşme sürecini hızlandıralım. Parametreler içinde kalmak şartıyla yeni bir ray olmalı ve yeni fikirler görüşmeliyiz” şeklinde konuştu. 

SEÇİMLERDE COŞKU YOK”

Pandemi sebebiyle değişik bir seçim dönemi yaşandığını kaydeden Denktaş, “Eskisi kadar coşkulu geçirmiyoruz. Seçim biter sonra yüz yüze bakacağız, kimseyi kıracak bir şey söylemeyelim. Eleştiri olacak, olmalı ama kıracak şekilde değil düzgün şekilde bu seçimden çıkalım” dedi. 

2. TURA KALMAM BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAYACAK AMA DİĞERLERİ İÇİN SÜRPRİZ OLACAK”

Serdar Denktaş ayrıca seçimlerde ikinci tura kalmasının sürpriz olmayacağını kaydetti.

Denktaş,“Her vatandaş gibi ben de adaylara baktım ve çevredeki kişilerin de ‘bu senin görevin’ demesiyle karar verdim ve aday oldum. 2. tura kalmam benim için sürpriz olmayacak ama diğerleri için sürpriz olacak. Ve görüyorum ki ben ikinci turu göreceğim, ben yükselirken diğer adaylarda düşüş var. Seçim iki tur olacak kesindir. İkinci turda her kesimden oy alacağım.”şeklinde konuştu.

“EV KARANTİNASINA GEÇİLMELİ”

Oy kullanımının yüksek olması için güvenli ortam sunmak gerektiğini de kaydeden Denktaş, “Sıkıntılı bir dönem geçirdik, sıfır vakayla aralık sonuna kadar devam edebilirdik ama bu fırsat kaçırıldı. Mart ayı başında seçimleri bir dahaki sene Nisan’a atın ve pandemi için alınması gereken kararları alın dememe rağmen maalesef dinlenmedi. Güven verilmediği müddetçe de öğrenci gelmez. Otel karantinası ortaya koydukça, insanlar nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmediğinden korkuyor. Denetimleri arttırarak ev karantinası verilebilir. Ev karantinasına geçilmelidir”  dedi.

TEMSİLCİLİKLER OLUŞTURULACAK

Cumhurbaşkanlığındaki kadrolara da değinen Denktaş, “Şimdiki cumhurbaşkanlığında danışmanlar var. Bunların yerine, danışmanlık kadrosunun yerine, özel temsilciler yapalım yani gençlik temsilcisi, ekonomi temsilcisi gibi alanlar olsun, halkla ilişkiler için önemli olacağını düşünüyorum. Bunlar sürekli halkla iç içe olacak, sorunları görüp bunu cumhurbaşkanına sunarak sorunun çözüme kavuşmasına yardımcı olabilirler. Böylece birçok eylem, sorun öngörülür ve engellenir” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ

Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin  yurtdışı temasları arttırmak ve hukuksal alan için olan bir ödenek olduğunu belirten Denktaş, “Bu kalem hukuksal anlamda olacak ve oralar için kullanılacaktır” dedi. 

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