Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı makamına gelmesi halinde spor ambargosu konusunda hukuksal mücadele başlatacağı sözünü verdi.

Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette bir konuşma yapan ve adaylık gerekçelerini anlatan Denktaş, seçilmesi halinde genelde spor ve özelde de futbol branşında verilebilecek mücadeleler hakkında da bilgiler verdi.

Denktaş bakanlık dönemlerinde spordan da sorumlu görev yaptığını ve özellikle o dönem sahaların yapımı ve idamesi için büyük bir proje başlatarak uğraşlar verdiklerini ifade ederek bugün gelinen noktada her köyde bir çim ya da sentetik sahanın bulunduğunu anımsattı.

Yine bakanlık yaptığı dönemlerde futbol ile ilgili hukuk mücadelesi başlatma girişimi olduğunu hatırlatan Denktaş, konuyla ilgili çok ciddi temaslar kurduklarını ancak o dönem mali yetersizlikler bahane edilerek bu girişimin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı makamına seçilmesi halinde aynı ciddiyetle spor ambargosu konusunda hukuk mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek bunun sözünü verebileceğini ifade etti.

Denktaş: “Bu davada kazanır mıyız, kazanamaz mıyım bilmem. Ama bu hukuk mücadelesi sonucunda en azından bütün dünyaya en doğal hakkımız olan ve aslında insan hakkımız olan spor yapma hakkımızın elimizden neden alındığını duyurabiliriz” dedi.

4’lü koalisyondan önceki ikili koalisyon döneminde federasyonlar ile ilgili dönemin koşullarında iyi bütçeler yarattıklarını söyleyen Denktaş, bunun devamının sağlanması gerektiğini kaydetti.