  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı makamına gelmesi halinde spor ambargosu konusunda hukuksal mücadele başlatacağı sözünü verdi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı makamına gelmesi halinde spor ambargosu konusunda hukuksal mücadele başlatacağı sözünü verdi.

Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette bir konuşma yapan ve adaylık gerekçelerini anlatan Denktaş, seçilmesi halinde genelde spor ve özelde de futbol branşında verilebilecek mücadeleler hakkında da bilgiler verdi.

Denktaş  bakanlık dönemlerinde spordan da sorumlu görev yaptığını ve özellikle o dönem sahaların yapımı ve idamesi için büyük bir proje başlatarak uğraşlar verdiklerini ifade ederek bugün gelinen noktada her köyde bir çim ya da sentetik sahanın bulunduğunu anımsattı.

Yine bakanlık yaptığı dönemlerde futbol ile ilgili hukuk mücadelesi başlatma girişimi olduğunu hatırlatan Denktaş, konuyla ilgili çok ciddi temaslar kurduklarını ancak o dönem mali yetersizlikler bahane edilerek bu girişimin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı makamına seçilmesi halinde aynı ciddiyetle spor ambargosu konusunda hukuk mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek bunun sözünü verebileceğini ifade etti.

Denktaş: “Bu davada kazanır mıyız, kazanamaz mıyım bilmem. Ama bu hukuk mücadelesi sonucunda en azından bütün dünyaya en doğal hakkımız olan ve aslında insan hakkımız olan spor yapma hakkımızın elimizden neden alındığını duyurabiliriz” dedi.

4’lü koalisyondan önceki ikili koalisyon döneminde federasyonlar ile ilgili dönemin koşullarında iyi bütçeler yarattıklarını söyleyen Denktaş, bunun devamının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Karantinasız giriş uygulaması yeniden gözden geçirilmeli”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:29
  • 2500TL'ye arkadaşını öldürecekti20 Ağustos 2020 Perşembe 16:18
  • Planlanan Pandemi Hastanesi sel bölgesinde20 Ağustos 2020 Perşembe 16:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “İnsan ve toplum sağlığından fedakarlık yapılmaz”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:00
  • Prof. Bülent Tahiroğlu yaşamını yitirdi20 Ağustos 2020 Perşembe 15:53
  • CTP, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:50
  • Petek Pastaneleri DAÜ yeni burs sistemi’ne destek verdi20 Ağustos 2020 Perşembe 15:46
  • Öldürmek Için Gizli Ittifak Soruşturması'nda (Gelişme)20 Ağustos 2020 Perşembe 15:45
  • Onur Restorana ait inşaatta alanı içersinden 800 TL değerinde hırsızlık!20 Ağustos 2020 Perşembe 15:40
  • Evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti