Bağımsız Gençlik Derneği DAÜ temsilcisi: "DAÜ'nün onlıne eğitime geçeceği bilgisi aldık"

Bağımsız Gençlik Derneği DAÜ Temsilcisi Çağrı Mumcu, DAÜ Rektörlük Koordinatörü'yle yaptığı görüşmede edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı ve YÖK'ün online eğitime geçme kararının DAÜ'de de uygulanacağı bilgisi aldıklarını duyurdu.

Mumcu, koronavisürle ilgili önlemler çerçevesinde eğitime ara verilen okullardan DAÜ'de gelişmelere göre kararlar alındığını belirterek DAÜ'nün online eğitim için altyapısı bulunduğunu, düşük bir ihtimal de olsa 27 Mart'ta eğitim yeniden başlarsa eğitimin hem sınıflarda hem online sürebileceğini kaydetti.

Mumcu, DAÜ'de eğitim döneminin yaza sarkabileceğini ve akademik takvimin ona göre düzenlediklerinden bahsedildiğini de kaydederek sınavlarla ilgili henüz bir karar olmadığını belirtti.

Bağımsız Gençlik Derneği DAÜ Temsilcisi Çağrı Mumcu, "KYK Yurtları konusunda ise, oradaki öğrencilerin eşyalarının kalabileceği, bu yönden sıkıntı olmadığı ve KYK karantina yeri olacağı için orada kalan öğrencilerin DAÜ yurtlarına kolaylıkla geçilebileceği söylendi" dedi