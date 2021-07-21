Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Din İşleri Başkanlığı’na atanan Ünsal’a görevinde başarılar diledi

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Din İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a görevinde başarılar diledi.
İnisiyatif’in yazılı açıklamasında, “Tüm paydaşlarla işbirliği içinde kolaylıklar getirmesi dileğiyle” denildi.
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Din İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a görevinde başarılar diledi.
İnisiyatif’in yazılı açıklamasında, “Tüm paydaşlarla işbirliği içinde kolaylıklar getirmesi dileğiyle” denildi.
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