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SON DAKİKAIKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

Bağımsız Kürdistan referandumu sonuçları ne çıktı?

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Bağımsız Kürdistan referandumu sonuçları ne çıktı?
KÜRDİSTAN için yapılan bağımsızlık referandumu sonuçları belli oldu. Kuzey Irak bağımsızlık referandumunda yüzde 93 oranında evet oyu çıktı. Mesud Barzani referandum sonrasınrda ortalarda görünmezken resmi sonuçlar 3 gün sonra ilan edilecek.

Kürdistan referandumu sonuçları resmi olarak 3 gün sonra açıklanacak. Gayri resmi olarak Mesud Barzani'ye yakın Rudaw sitesinde yayınlanan sonuçlara göre referanduma katılım yüzde 72 oranında oldu. Bağımsız Kürt referandumunda evet oyları yüzde 93.29, hayır oyları yüzde 6.71 çıktı. 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin silahların gölgesinde gerçekleştirdiği referandumda sandıklar saat 21.00'dan itibaren açılmaya başlandı. İlk 200 bin oyun sayımı kısa sürede gerçekleşirken, Erbil yönetimi uzun süre sonuçlara ilişkin açıklama yapmadı. Kürt sitesi rudaw üzerinden açıklanan son sonuçlara göre evet ve hayır oy oranları şu şekilde

ref2.jpgKATILIM ORANLARI AÇIKLANDI
Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranları da açıklandı. Kürt yönetimine yakın kaynakların iddiasına göre Kerkük'te referanduma katılım oranı yüzde 78 olarak açıklandı. İşte şehirlere göre katılım oranları:

Erbil: %84 
Duhok: %90
Kerkük: %78
Ninova Ovası: %80
Hanekin: %92
Akre: %94
Gulala: %78
Zaho: %94Karatepe: %62
Cebare: %76
Soran: %86
Mahmur: %87.3
Amediye: %89
Amediye: %89

İTİRAZLARA RAĞMEN SANDIK KURULDU

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Anayasaya aykırı referandumda oy verme işlemi, kısa bir süre önce terör örgütü DAEŞ'in elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

AÇIKÇA DESTEKLEYEN TEK ÜLKE

Bağımsızlık referandumuna açıkça destek veren tek ülke ise İsrail. Referanduma karşı ilk somut hamle ise İran'dan gelmişti. İran, Kuzey Irak'a uçuşları durdurdu, hava sahasını bölgesel yönetimin uçaklarına kapattığını duyurdu.

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