Bağımsız Kürt devleti referandumunda camilerden "sala" sesleri

KÜRDİSTAN referandumu için Kuzey Irak'ta oy verme işlemi sürerken bazı ilçelerde sala verildi. Erbil'in Soran ilçesinde önce camilerdan sala verildi ardından halk oy vermeye başladı.

Mesud Barzani'nin sitesi Rudaw'ın verdiği bilgiye göre Erbil’in Soran ilçesindeki camilerde referandum için sala okundu. Salanın verilmesinin hemen ardından da oy verme işlemi başlatıldı.

Kuzey Irak Kürt KBölgesi Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Veysi, neden sala verdiklerini şu sözlerle açıkladı;

-“Bayram günleri; barış, kardeşlik ve huzurun dünyaya yansımasıdır. Kürdistan için de bugün bayramdır. Bunun Kürdistan’daki tüm camiler dünyaya barış mesajı veriyor”.

Irak Kürt bölgesinde sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi akşam saat 18.00'da sona erecek. Irak'ın konumu tartışmalı olan illeri de referanduma dahil edildi.