Bağımsız Medya’da Deprem…

İnşaat sektöründen Niyazi Şanal’ın sahibi olduğu AKOL Grup bünyesinde kurulan Bağımsız Gazetesi çalışanları ‘ekonomik’ nedenler bahane gösterilerek dört çalışan işten çıkarıldı.

Sabah işe giden gazetecilere işlerine son verildiği bildirildi. Dört kişinin işine son verilirken yaşananlara tepki olarak Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay ve ekibi istifa etti.

BÜYÜK İDDİALARLA KURULMUŞTU

Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, Haber Müdürü Ergül Ernur ve Yayın Yönetmeni Uğur Kaptanoğlu’nun yönetimindeki Bağımsız Gazetesi yaklaşık bir yıl önce büyük bir yatırımla kurulmuştu..! Çok sayıda gazeteci bir günde işsiz kaldı…

GAZETECİLER BİRLİĞİNDEN TEPKİ

İşten çıkarmaların ardından Gazeteciler Birliği önemli bir açıklama yaptı. Ellerindeki parayla medya sektörüne adım atıp, ülke siyasetini yönlendirebileceğini düşünen yatırımcıların sayısında endişe verici artış yaşandığını, medya sahipliğinin son derece kritik bir mesele olduğunu vurguladı.

MESLEKTAŞLARA UYARI

Birlik ayrıca medya çalışanlarına şu uyarıda bulundu: “Meslektaşlarımızdan parayla her şeyi yapabileceğini sanan ve medya üzerinden demokrasiyi zedeleyen bu tür girişimcilere karşı son derece dikkatli olmalarını istiyoruz. İş seçerken, tek motivasyonun maaş olmaması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.”

Kaynak: Bugün