Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan: Tarihimiz ve kültürümüz beton ile yok ediliyor

Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, Girne Kalesi’nin dibine beton döküldüğünü ifade ederek, “Tarihimiz ve kültürümüz beton ile yok ediliyor” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Milletvekili adayı Dr. Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte Girne Kalesi ve limanını ziyaret ederek, devam etmekte olan inşaat çalışmalarını inceledi.

“GİRNE LİMANI’NDA YAŞANAN TAHRİBAT KORKUNÇ BOYUTLARDA”

“Kaç yüz yıllık kalenin dibine beton dökmüşler. Liman’da yaşanan tahribat korkunç boyutlarda” diyen Korkmazhan, “Bir arkeoloji mezunu ve bu memlekete sevdalı bir yurttaş olarak gördüklerim karşısında dehşete düşmüş durumdayım” dedi.

“KIBRIS’IN İNCİSİ GİRNE KALESİ’NİN VE LİMAN’IN RUHUNU KATLETTİLER”

“Kıbrıs’ın incisi Girne kalesinin ve Liman’ın ruhunu katlettiler” diyen Korkmazhan, “Ne yazık Girne Kalesi ve liman talan edilmekte, daha hızlı ve daha çok para uğruna yüzyılların birikimi olan tarihi doku bir enkaza çevrilmektedir” ifadelerini kullandı.

Devam etmekte olan inşaat çalışmalarının kabul edilemez olduğunu, kullanılan malzemelerin kentsel koruma esaslarına uygun malzemeler olmadığını vurgulayan Korkmazhan, “Burada yapılması gereken arkeologların ve ilgili uzmanların katılımı ile bir restorasyon çalışmasıydı. Oysa burada yaşanan bir inşaattır, talandır, yıkımdır” dedi.

“Talan dört bir yanımızı kuşatıyor. Bir araya gelerek, tarihimize, yurdumuza, kültürümüze, kimliğimize ve yaşam biçimimize sahip çıkmalıyız” diyen Korkmazhan, “Atanmış UBP-DP-YDP hükümetini ve Eski Eserler Dairesi’ni şiddetle kınıyorum. Tarih sizi yüzyılların zenginliğini bir enkaza dönüştürdüğünüz için yargılayacaktır” diye konuştu.