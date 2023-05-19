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Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan'dan Sol Partilere çağrı

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Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan'dan Sol Partilere çağrı
Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan'dan Sol Partilere çağrı

 

Bağımsız Milletvekili Abdullah Korkmazhan'ın açıklaması şu şekilde:

 

"Memleket ve geleceğimiz için birlikte hareket etmeye hazırız!

Adaylığımı açıkladığım 26 Nisan tarihinin ertesi sabahı Özgür Gazete'de katıldığım programda, Sol partilerin ortak aday ve ortak siyasi program üzerinde anlaşmaları durumunda, adaylıktan çekilmeye ve bu birlikteliği desteklemeye hazır olduğumu açıklamıştım.

Yinelemekte fayda görüyorum.

Söz veriyorum. Son ana kadar bu duruşumu koruyacağım.

Şayet CTP ve TDP, ortak bir aday ve ortak bir siyasi program üzerinde anlaşır ve birlikte hareket etmeye karar verirse, adaylıktan çekilip destekleyeceğim.

Çünkü bizim gailemiz parti gailesi değil, memleket gailesi!

 

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