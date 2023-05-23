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Bağımsız Milletvekili adayı Korkmazhan, Dev-İş’i ziyaret etti

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Bağımsız Milletvekili adayı olduğunu açıklayan Abdullah Korkmazhan, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu ziyaret etti.
Bağımsız Milletvekili adayı Korkmazhan, Dev-İş’i ziyaret etti

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 25 Haziran ara seçim sürecini ve siyaset yaklaşımını sendika yetkilileri ile paylaşan Korkmazhan, özel sektörde sendikalaşma hakkı ve Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türklerin hakları konularında görüş alışverişinde bulundu.

Herkese iş, sosyal güvenlik ve sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için çalışacaklarını vurgulayan Korkmazhan, “Çalışanlara işyeri ve işkolu esasına göre kendi öz örgütlenmeleri, işçi-memur ayrımı olmaksızın toplu sözleşme ve grev hakkı sağlanmalıdır. ILO sözleşmeleri eksiksiz uygulanmalıdır” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan binlerce Kıbrıslı Türkün çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaş ve ücretlerin yükseltilmesi, sağlık ve eğitim haklarından yararlanmaları, barikatlardan geçişlerin kolaylaştırılması için çok yönlü bir mücadele yürüteceklerine de dikkat çeken Korkmazhan, şöyle konuştu:

“DEV-İŞ ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada işçi hakları, iş güvenliği ve Kıbrıs’ta barış mücadelesi için birlikte çalışmaya, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.”

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