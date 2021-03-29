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Bağımsız Öğrenciler Grubu'ndan yüzyüze eğitime tepki!

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Bağımsız Öğrenciler Grubu bir açıklama yayınladı
Bağımsız Öğrenciler Grubu'ndan yüzyüze eğitime tepki!

Bağımsız Öğrenciler Grubu bir açıklama yayınladı:

KTOEÖS Yürütme Kuruluna bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. KKTC öğrencilerini temsilen bugün burada sağlığımızın riske atılmaması ve öğrencilerin hakkı olduğunu düşündüğümüz, birçok öğrencinin de bize onay verdiği sınavsız geçiş veya online değerlendirme ile ya da online sınav ile ikinci notların oluşturulması konularında görüşlerimizi ilettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

Virüsün bulaş seviyesinin tavan yaptığı bu zamanlarda okulların yüz yüze açılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu görüşünde olan öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulunmaktadır. Biz öğrenciler sağlığımızı riske atmamamız gerektiği gerçeğinin, mezun olmaktan ve 19 günlük bir süreç için okula gitmekten daha önemli olduğunu biliyoruz. Her lise öğrencisinin hayali muhteşem bir mezuniyet ve arkadaşlarla bir arada bitirilen bir yıldır. Ama gelin görün ki bu sene ikisini de yapmak imkansız. Dünya’da virüsün bulaşabileceği en riskli 3. Sektör eğitim sektörüdür ve buna öğrenciler de dahildir.

            Tüm bunların yanı sıra KKTC öğrencilerinin çoğunluğu online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Virüs okul kapılarına kadar ulaşmış durumda. Okullar açılır açılmaz öğrenciler arası bulaş yayılmasının kaçınılmaz sonuçları olacaktır. Sağlığımız virüsün ortasına bu pandemi sürecini tamamen atlatmadan atılamaz.

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