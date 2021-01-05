  • BIST 1.490
  • Altın 462,972
  • Dolar 7,3829
  • Euro 9,0755
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Bağımsız Vekil Genç açıkladı: Karantinadayım!

» »
Bağımsız Vekil Genç açıkladı: Karantinadayım!
Bağımsız Vekil Genç açıkladı: Karantinadayım!

Kamuoyuna Duyurulur!

Son birkaç gündür şahsım ve ailem ile alakalı basında yer alan fakat tamamen yanlış bilgiler içeren haberlere istinaden bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Öncelikle Covid-19 testimin pozitif olduğu haberi DOĞRU DEĞİLDİR. Geçtiğimiz pazar günü eşim ile birlikte 11 aylık kızımıza da Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde test yaptırdık. Aynı gün birkaç saat içinde sonuçlar elimize ulaşmış ve Allah'a şükür tüm test sonuçları NEGATIVE çıkmıştır. Şu an itibari ile karantinadayız. Pazartesi günüde Meclis Genel kurul toplantısına katılamamamın nedenide temaslı olduğumdan ötürüdür.

Ayrıca 1. derece temaslı ile temaslının temaslıları dahil herkes karantinaya alınmış ilk yapılan testlerinin TAMAMI da NEGATIVE çıkmıştır. Bir hafta sonra tekrardan test yapılacaktır.

Tedbir amaçlı olarak temaslı olmayan diğer aile fertlerimiz ile birlikte birçok köy sakini de test yaptırmış, onlarda NEGATIVE çıkmıştır.

25 Aralık günü tüm şirket çalışanlarına test yapılmış ve sonuçları NEGATIVE çıktığı gibi yine tüm çalışanlara dün de test yapılmış ve sonuçları yine NEGATIVE çıkmıştır.

Sonuç olarak ailemizde çıkan toplamda 2 pozitif vaka vardır. Vakaların çıkış noktasıda PANDEMİ HEMŞİRESİ olarak işe başlayan ve aylardır karantina otellerinde çalışan, birebir riskin içinde olan hemşire gelinimizdir. Hâliyle aynı evde birlikte yaşadığı eşi kuzenimin de testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmış, kuzenim ile birlikte eşinin de tüm testleri son derece iyi çıkmıştır. Şu an itibari ile herhangi bir risk olmayıp tedavileri sürmektedir.

Burada esas vurgulamak istediğim şudur;

Tüm Dünya'da Koronavirüs ile mücadelede en önde saf tutan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları olup, çok ciddi bedeller ödeyenler hatta ve hatta hayatlarından olanlar olmuştur. Tek amaçları insanlığa hizmet etmek ve bu doğrultuda hayat kurtarmaktır. Ülkemizde de tüm sağlık çalışanlarımız bu bilinçle hareket etmektedir. Ailemizdeki vakanın çıkış nedenin de mesleği gereği bu doğrultuda görev üslenen bir hemşirenin görevini icra ederken malesef koronavirüse yakalanmasıdır. Esas altının çizilmesi gereken husus bu olup, sağlık çalışanlarımızın özellikle koronavirüs ile mücadelede görev üstlenenlerin ne kadar büyük bir risk altında çalıştıklarını göstermektedir. Fakat birtakım haber sitelerinin ve bazı bireylerin bu konuyu siyasileştirmesi ve itibarsızlaştırmak adına demeçler vermeleri oldukça manidardır.

En büyük temennim ülkemin Koronavirüs ile mücadeleyi en az kayıpla yenmesidir. Bu doğrultuda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun.

Koronavirüs ile mücadele eden tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha05 Ocak 2021 Salı 17:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti05 Ocak 2021 Salı 17:00
  • “Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”05 Ocak 2021 Salı 16:44
  • Öksüzoğlu:Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli05 Ocak 2021 Salı 16:16
  • Sendikal Platform Başbakan Saner’i Eleştirdi05 Ocak 2021 Salı 16:08
  • İŞAD, Zamların Geri Alınmasını Ya Da Hükümet Üyelerinin İstifasını İstedi05 Ocak 2021 Salı 15:58
  • Maliye Bakanlığı'ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme05 Ocak 2021 Salı 15:51
  • Serdar Denktaş Vekilliğe ELVADA diyor... Artık aday olmaycak....05 Ocak 2021 Salı 15:48
  • Yarın bir çok yerde elektrik kesintisi olacak!05 Ocak 2021 Salı 15:43
  • Otel işletmecisi ve hemşire eşi Kovid pozitif!05 Ocak 2021 Salı 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti