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Bağımsız vekiller UBP'den kontenjan adayı mı olacak?

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Bağımsız vekiller UBP'den kontenjan adayı mı olacak?
UBP MYK toplantısı yapılıyor...

UBP'de aday sıkıntısı yaşanıyor.

%30 kadın kotası olan yeni seçim sisteminde UBP en az 15 kadın adayını listelerinde milletvekili adayı göstermek durumunda.

UBP'de 12 bin üye ön seçimde oy kullanabiliyor. Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün kadın adayları daha çok kontenjan adayı gösterme eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Bağımsız vekiller  kontenjan adayı

Bakanlar, milletvekilleri ise ön seçime katılacak.

Bağımsız milletvekillerinin ise kontenjan adayı olarak düşünüldüğü iddia ediliyor.

Berova'nın durumu belirsiz

DP milletvekili Özdemir Berova'nın Girne bölgesinden UBP'den kontenjan adaylığı talep ettiği iddia edilmiş Berova bunu yalanlamamıştı. Berova'nın UBP'den kontenjan adayı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

 

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