Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum Devleti Olduğunu Reddettiğini Açıkladı

Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Kıbrıs Rum Devleti olduğunu ve bunu BM’nin Kıbrıslı Türklere empoze etme girişimlerini reddettiğini kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Kıbrıs Rum Devleti olduğunu ve bunu BM’nin Kıbrıslı Türklere empoze etme girişimlerini reddettiğini kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, bu aşamadan sonra görüşülmesi gerekenin Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti adına tek taraflı tasarrufta bulunamayacağı ve yetki kullanamayacağı, iki tarafın da siyasi eşitliğine dayanan statülerinin karşılıklı kabul edilmesi olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık İttifakı’nın bunu Doğu Akdeniz’de “Barış ve İstikrarın” korunması için zorunlu gördüğü dile getirilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun federasyon temelinde bir çözümün reddedildiğini ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin devletten yana olduğunun dünyaya ilan edildiğine inanç belirtildi.