Bağımsızlık İttifakı BM’yi Eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, KKTC’nin varlığını kabul etmeyen BM’nin tavrının tam bir adaletsizlik olduğunu kaydetti.

İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, BM ve AB’nin Doğu Akdenizde barış için tehdit olan Rum ve Yunanların saldırganlığına çanak tuttukları ifade edildi.

Yunanistan’nın da saldırgan politikalar ve hasmane ittifaklar yürütmekle eleştirildiği açıklamada, “K. Rumları ile tek devlet çatısı altında bir anlaşma ve birlikteliğin olamayacağı esasen 58 yıllık siyasi sürecin tablosunda bu kadar açık iken İttifakımız KKTC’nin kabulü ve tanınmasının Kıbrıs sorununda “Barış ve Çözümün” ta kendisi olduğunu önemle vurgulamakta ve BM uyarmaktadır” denildi.