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Bağımsızlık İttifakı “İrade Ve Demokrasi Yürüyüşü”Nü Protesto Etti

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Bağımsızlık İttifakı, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “İrade ve Demokrasi Yürüyüşü”nü protesto etti.
Bağımsızlık İttifakı “İrade Ve Demokrasi Yürüyüşü”Nü Protesto Etti

Bağımsızlık İttifakı, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “İrade ve Demokrasi Yürüyüşü”nü protesto etti.

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, yürüyüşe katılan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirerek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkünün varlık nedeni olan Anavatanımız Türkiye’ye karşı yönelik bu kışkırtıcı faaliyetleri İttifakımız şiddetle protesto etmektedir. İttifakımız, Cumhuhubaşkanlığı yapmış bir kişinin halkın seçimle mukadder olmuş iradesine bu saygısızlığının kabul edilemeyecek kadar devletin varlığına bir tehdit olduğunu önemle vurgulamaktadır.”

Işık, Kıbrıs Türkünün bu dönemde en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve beraberlik olduğuna işaret ederek, Kıbrıslı Rumlarla yapılacak olası görüşmelerde, verilebilecek hiçbir taviz kalmadığını, bunu BM Genel Sekreteri’nin de çok iyi bildiğini kaydetti.

Akdeniz’de barış ve istikrarın KKTC’nin tanınması ile mümkün olacağını da belirten Işık, olası görüşmelerden önce tarafların statüsünün görüşülmesinin gerektiğini vurguladı.

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