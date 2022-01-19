Bağımsızlık İttifakı: KKTC’nin Bağımsızlığına Karşı Olan Partilerin Seçime Katılması Anayasaya Aykırı

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına karşı olan siyasi partilerin seçime katılmasını siyasi ahlaka ve hukukun üstünlüğüne karşı gördüklerini söyledi.
Işık yaptığı yazılı açıklamada, Halkının bağımsızlığına karşı olan siyasi partilerin seçimlere katılmasının Anayasaya aykırı ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak seçim propagandası yaptığını, söz konusu partiler hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması gerektiğini ileri sürdü.
Işık, “Söz konusu siyasi partileri İttifakımız siyasi ahlaka ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmaya davet etmektedir” dedi.
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