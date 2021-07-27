Bağımsızlık İttifakı Rum Lider Anastasiadis’i Eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, yaptığı pasaport iptali tehdidinden dolayı eleştirdi.

Bağımsızlık İttifak adına yapılan yazılı açıklamada, “Anastasiadis’in 58 yıldır gasp ettiği ortaklık haklarından sonra Kıbrıs Türkünü pasaport iptali ile tehdit etmekle kendisini 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti olarak yetkili görmesini, İttifakımız şiddetle protesto etmekte” denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de Maraş açılımı konusunda aldığı karardan dolayı güvenilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Amerika Birleşik Devletinin, Ortadoğudaki çatışmaların sorumlusu olduğu ve ABD’yi düşman ittifakı olarak gördükleri kaydedildi.