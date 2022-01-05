Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanını Protesto Etti

Bağımsızlık İttifakı Konseyi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Türkiye’ye yönelik açıklamalarından dolayı protesto ettiklerini açıkladı.
Yunanistan Başkanı Nikos Dendias’ın “Türkiye’nin Yunanistan’a karşı yıllarca göstermediği derecede saldırgan bir tutum takındığı” şeklindeki açıklamasını eleştiren Konsey yaptığı yazılı açıklamada, “Dendias’ı İttifakımız şiddetle protesto etmektedir” dedi.
Açıklamada, "Yunan adalarını uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırarak” Yunanistan’ın saldırganlığını bizzat itiraf ettiği ifade edildi.
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