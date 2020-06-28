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Bağımsızlık İttifakı’ndan AB’ye Eleştiri

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Bağımsızlık İttifakı’ndan AB’ye Eleştiri
Bağımsızlık İttifakı’ndan AB’ye Eleştiri

 Bağımsızlık İttifakı, Rum Yönetimini ziyaretinde, Türkiye’yi sahillerin sınırlandırılması için Rumlar ile görüşmeye davet eden AB’nin Komisyon Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Güvenliğinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in teklifinin, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs üzerindeki meşru haklarını resmen inkar eden AB’nin taraflı ve adil olmayan değişmez tavrının tablosu olduğunu kaydetti.

İttifak, yazılı açıklamasında, AB’nin taraflı tavrının Kıbrıs’ta Rumlar ile bir anlaşmaya varılması umudunu yok etmekte olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, taraflara KKTC’nin resmen tanınması ve Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve egemenliğine tüm dünyanın saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

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