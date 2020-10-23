Bağımsızlık İttifakı’ndan BM’ye Çağrı

Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Rum monopolünü yasal olarak kabul eden BM’nin taraflara tanıdığı “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için çağrı yaptı.

Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Rum monopolünü yasal olarak kabul eden BM’nin taraflara tanıdığı “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için çağrı yaptı.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Yunan hükümeti ile iş birliği içinde Doğu Akdeniz’de Mısır gibi 3. ülkeler ile Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’ye karşı ittifak kurmasının Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit ettiğini ileri sürdü.

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklık haklarını reddeden ve azınlık statüsüne indirme amacında olan Kıbrıs Rum tarafının AB’nin dört özgürlük ilkeleri ile BM parametrelerinin hükümsüz kaldığını vurguladı.