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Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

GENEL SEKRETERLİĞE MÜNÜR RAHVANCIOĞLU SEÇİLDİ 

Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Genel Sekreterliğe Münür Rahvancıoğlu getirildi. Genel Komite Sekreterleri de Ali Şahin, Barış Doğanbay, Cemre İpçiler, Salih Erşangil ve Yusuf Özgü Sertel oldu.

Bağımsızlık Yolu Meclisi'ne Genel Kurul tarafından belirlenen Ahmet Karakaşlı, Cansu N. Nazlı, Celal Özkızan, Fatih Bayraktar, Firuzan Nalbantoğlu, Güngör Acar ve Serdar Durukan girdi.

Bağımsızlık Yolu açıklamasına göre, Olağan Genel Kurul Toplantısında, şovenizm ve gericiliğe karşı mücadele edilmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması için mücadele edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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