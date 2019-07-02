Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu 14 Temmuz’da yapılıyor

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl siyasi parti olarak yoluna devam etmek için yola çıkan Bağımsızlık Yolu, tüm ilçelerde bölge kurullarını tamamladı.

Bu kapsamda Bağımsızlık Yolu’nun 1. Olağan Genel Kurulu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da KTMMOB binasında gerçekleştiriliyor.

Bağımsızlık Yolu, Genel Kurulun, “ülkede hükümet boşluğunun değil, muhalefet boşluğunun” olduğu inancıyla “Hükümete Değil Muhalefete Talibiz” sloganıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.