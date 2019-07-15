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Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi, yetkili organlar seçildi

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Bağımsızlık Yolu, 14 Temmuz Pazar 2019 tarihinde 1. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi, yetkili organlar seçildi

Divanın oluşturulması ile başlayan kurulda divan; Meryem Nazlı, Tahsin Oygar  ve Ömer Tatlısu  isimlerinden oluştu.

Divanın oluşturulmasının ardından iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler ile devrim ve dünya barışı için verilen mücadelelerde şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Parti Meclisi ve Onur Kurulu

Parti Meclisi, Onur Kurulu ve Genel Sekreterlik için adaylıkların alınmasından sonra Kıbrıs’ın kuzeyinden Baraka, KEK ve KAYDER’den; Kıbrıs’ın güneyinden Bandiera’dan, Türkiye’den Halk Evleri ve ÖDP’den gelen dayanışma mesajları okundu.

Kurula karar önerilerinin okunmasıyla devam edildi. Önerilerden biri “kimlik değil sınıf siyaseti” diğeri ise “hükümete değil muhalefete talibiz” vurgusu yaptı.

Dönemsel faaliyet raporunun sunulmasının ardından mali rapor sunulup aklandı.

Raporların ardından yapılan oylama sonucunda Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:

Mustafa Keleşzade, Salih Hayaloğlu, Buğra Keskindağ, Cansu N. Nazlı, Cemre İpçiler, Sunalp Asena, Gazi Gök, Hasan Tezbaşar, Melisa Koloz, Serdar Durukan, Nermin Sontaş, Ahmet Karakaşlı, Mustafa Erk, Hatice Azizoğlu, Serap Kedi, Gökhan Zengin, Hayrettin Seheroğlu, Nehir Özkızan, Rahme Kıral, Berya Ardal, Güngör Acar, Haydar Dolmacı, Seval Avkan, Özlem Deligöz ve Hüseyin Akçengel.

Onur Kurulu ise Meryem Nazlı, Tahsin Oygar, Ayşe İbrahim İpçiler, Yusuf Yıldızev  ve Aksel Tatlısu isimlerinden oluşurken, yedek üyeler ise Halil İ. Keleşzade ve Hakan Tanıttıran oldu.

Gök: Egemenler Yenilecek Direnen Emekçiler Kazanacaktır

Seçim sonucunda göreve gelen parti meclisi adına konuşmayı Gazi Gök yaptı.

Gök, “Kıbrıs’ı yurdu ve kendini Kıbrıslı Türk halkının bir parçası olarak gören Türkiye göçmeni biri olarak Bağımsızlık Yolu’nun bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim” şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca Gök konuşmasında, Bağımsızlık Yolu’nun, egemenlerin halkları ayrıştırıcı siyasetine karşı, kurmak istediği en büyük mevzinin Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımına karşı kurulacak emek eksenli bir hat olduğunu vurguladı.

Kurul Gök’ün konuşmasının ardından sona erdi.

Bağımsızlık Yolu Partisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu ile aynı günde yapılan Bağımsızlık Yolu Örgütü’nün 2. Olağan Kurulu’nda Genel Sekreterliğe ise Münür Rahvancıoğlu getirildi.

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