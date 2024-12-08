  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Bağımsızlık Yolu 10. Yılını Kutladı

» »
Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlediği dayanışma yemeği ile kutladı.
Bağımsızlık Yolu 10. Yılını Kutladı

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlediği dayanışma yemeği ile kutladı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Umut Ersoy, 10 yıl önce Bağımsızlık Yolu’nu kuranlara teşekkür ederek, partinin emekten yana Kıbrıs siyasetine müdahale etme ihtiyacıyla doğduğunu vurguladı. Ersoy, partinin köklerinin KKP’ye dayandığını, bu fikirlerin Baraka Kültür Merkezi’nde yeniden filizlendiğini ifade etti.

Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu ise, 10 yıl önce 11 kişinin Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok şehri gezerek bildirgeyi hazırladıklarını ve bir örgüt hayaliyle yola çıktıklarını hatırlattı.

Etkinlikte, Khora Yayınları’ndan eserler ve el emeği ürünlerin yer aldığı çekilişler yapılırken, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı şarkılarıyla geceye renk kattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrüksüz malların analiz sonucu çıkmadı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:56
  • Simon Aykut’un davası sürüyor07 Aralık 2024 Cumartesi 12:50
  • Ercan Havalimanı’nda Hırsızlık yaptı Bin 102 gündür kaçak çıktı!07 Aralık 2024 Cumartesi 12:47
  • Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye yardıma gelen Pakistanlı doktor anılarını anlattı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:08
  • İKAMET İZİNSİZ YAŞAYAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI07 Aralık 2024 Cumartesi 11:55
  • ÜÇ ŞEHİRDE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ07 Aralık 2024 Cumartesi 11:46
  • BEYARMUDU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU07 Aralık 2024 Cumartesi 11:34
  • KARŞIYAKA'DA SAHTEKARLIK07 Aralık 2024 Cumartesi 11:23
  • Türkiye ile KKTC arasında imzalanan sanayi yatırımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma onaylandı07 Aralık 2024 Cumartesi 10:35
  • Ali Kişmir’in davası 11 Aralık'a ertelendi06 Aralık 2024 Cuma 20:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti