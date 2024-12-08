Bağımsızlık Yolu 10. Yılını Kutladı

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlediği dayanışma yemeği ile kutladı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Umut Ersoy, 10 yıl önce Bağımsızlık Yolu’nu kuranlara teşekkür ederek, partinin emekten yana Kıbrıs siyasetine müdahale etme ihtiyacıyla doğduğunu vurguladı. Ersoy, partinin köklerinin KKP’ye dayandığını, bu fikirlerin Baraka Kültür Merkezi’nde yeniden filizlendiğini ifade etti.

Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu ise, 10 yıl önce 11 kişinin Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok şehri gezerek bildirgeyi hazırladıklarını ve bir örgüt hayaliyle yola çıktıklarını hatırlattı.

Etkinlikte, Khora Yayınları’ndan eserler ve el emeği ürünlerin yer aldığı çekilişler yapılırken, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı şarkılarıyla geceye renk kattı.