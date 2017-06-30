Bağımsızlık Yolu: "14 aydır bekletiyorsunuz"

Bağımsızlık Yolu bugün Meclis önünde basın açıklaması yaparak, hazırladıkları, özel sektörde sendikasız çalıştırılmayı yasaklayacak yasa değişiklik önerisinin 14 aydır bekletildiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamada, Meclis önünde konuşan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, iş yasasında yapılacak düzenlemeyle özel sektör emekçilerinin kendi haklarını savunabilecekleri bir örgütlülüğe kavuşmalarının mümkün olduğunu bildirdi.

TDP milletvekillerinin desteğiyle yasa tasarısını 14 ay önce meclise sunmalarına rağmen ivedilik alınamadığını belirten Rahvancıoğlu, milletvekillerine bu yaraya çözüm bulmak için tatilleri boyunca düşünmelerini hatırlatmak istediklerini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu adına basın açıklamasını okuyan Bağımsızlık Yolu Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Yusuf Özgü Sertel de, yasa önerisinin 14 aydır, görüşülüp onaylanmayı beklediğini ve bununla ilgili hiçbir bileşim, görüşme ve oylama olmadığı hatırlattı.

Binlerce işçinin asgari ücret dahi alamadan çalıştığını, birçok yabancı uyruklu işçinin çalışma izni çıkarılmadan kayıt dışı olarak çalıştırıldığını, çocuk işçiliğinin giderek yaygınlaştığını, mesai saatlerine uyulmadığını, ek mesai/düzensiz mesai gibi hakların ödenmediğini ve özel sektör çalışanlarının her an işten durdurulabilecek denli güvencesiz bir şekilde çalıştırıldığını savunan Sertel, birçok işyerinde sigorta-ihtiyat sandığı kayıtları yapılmadığını, kayıtların yapıldığı işyerlerinde ise yatırımların yapılmaması, eksik yapılmasının normal bir uygulama olarak devam ettiğini iddia etti.

Sertel, sendikasız çalışıp iş yerlerinin muhasebesini tutan çalışanların, iş güvencesi hissetmedikleri için önlerinde kaçırılan vergiler hakkında konuşamadığını, sendikasız iş yerlerinde her an işini kaybetme korkusu ile çalışan emekçilerin, doğaya zarar veren faaliyetlere itiraz edemediğini, sendikasız iş yerlerinde gerçekleşen kayıt dışı işçilik, çocuk işçiliği, kuralsız ve yasa dışı faaliyetlerden toplumun haberi olamadığını ve sonuçta genel olarak tüm halkın bundan zarar gördüğünü belirtti.