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Bağımsızlık Yolu 19 Kasım Cumartesi Günü  “Karma Evlilik Suç Değildir” Eylemine Destek Veriyor

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Bağımsızlık Yolu 19 Kasım Cumartesi Günü  “Karma Evlilik Suç Değildir” Eylemine Destek Veriyor
Bağımsızlık Yolu 19 Kasım Cumartesi Günü  “Karma Evlilik Suç Değildir” Eylemine Destek Veriyor

İşte açıklama;

Toplumda “karma evlilikler” olarak bilinen ve sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, KC ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamamasına ilişkin haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor. Bu haksızlık karşısında çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları güney Lefkoşa’da bir eylem yapma kararı aldı. “Kimliksizler” 19 Kasım Cumartesi sabahı 9.30’da Ledra Palace’ta toplanmaya başlayacak ve sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüyerek orada bir basın açıklaması yapacak. Adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurlarının ve insan hakları savunucusu örgütlerin davet edildiği bu eyleme Bağımsızlık Yolu olarak biz de destek veriyoruz.

 

Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KC arasında sıkışmış durumdadır. Bu sıkışmışlığın bir sonucu olarak da, bazen TC’den bazen de KC’den kaynaklı çok ciddi sıkıntılar Kıbrıslı Türklerin hayatını zorlaştırmaktadır. Karma evliliklerden doğan pek çok Kıbrıslı Türk çocuğun, yasal hakkı olmasına rağmen KC vatandaşlığı alamaması da bu sıkıntılardan biridir.

 

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı pek çok sıkıntıdan farklı olarak bu vatandaşlık sorunu ise, sadece Kıbrıslı Türklerin haksızlığa uğradığı bir sorun değildir. Bu sorun, KC’nin ırkçılığa varan keyfi tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu tutum nedeniyle sadece Kıbrıslı Türk ailelerin çocukları değil, bazı Kıbrıslı Elen ailelerin çocuklarına da vatandaşlık verilmemektedir.

 

Örneğin, Kıbrıs’ın güneyinde doğmuş büyümüş ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Kıbrıslı Elen, Nijerya veya Filipin gibi ülkelerin vatandaşlarıyla evlilik yaptığında, bu evlilikten doğan çocukların bazılarına da vatandaşlık verilmemektedir. Yani mesele Kıbrıs sorunu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türkiye kökenli kişiler veya bir bütün olarak Kıbrıslı Türk halkı ile açıklanabilecek bir mesele değildir. Mesele, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasadışı, keyfi ve ırkçı tutumudur.

 

Bu yasadışı, keyfi ve ırkçı tutuma ses çıkarmak için tüm karma evlilik mağduru kişileri ve insan hakları savunucularını, 19 Kasım Cumartesi saat 9.30’da Ledra Palace’ta buluşmaya ve eyleme davet ederiz. İnsan haklarına duyarlı, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı tüm örgütleri de bu haklı eyleme destek açıklamaya ve katılmaya çağırırız.

 

Bağımsızlık Yolu (a)

Celal Özkızan
Genel Sekreter

 

 

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