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Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

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Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Parti Genel Sekreterliği’ne tek aday olan Celal Özkızan seçildi.
Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Parti Genel Sekreterliği’ne tek aday olan Celal Özkızan seçildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, genel kurul Hasder Kaymaklı Lokalinde, “Bu Ablukayı Emekçiler Dağıtacak” şiarıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda, Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı, ayrıca parti tarafından hazırlanan muhalefet programı üyelerin oybirliği ile parti programı haline getirildi.

Tüzük değişikliklerinin de yapıldığı kurulda, “Bu Ablukayı Emekçiler Dağıtacak” başlıklı metin de yeni dönem mücadelesi için karar önerisi olarak oybirliği ile kabul edildi.

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“Demokrasi ve devrim mücadelesinde hayatını kaybedenler, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınlar için” saygı duruşu ile başlayan kurulda divan kurulu Cansu N. Nazlı, Emel Cicibaba ve Semra Basma’dan oluştu.

Genel kurulda Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu açılış konuşması yaptı, mesajlar okundu, seçim yapıldı.

Parti Genel Sekreterliği’ne tek aday olan Celal Özkızan seçilirken, Onur Kurulu’na ise Tahsin Oygar, Aksel Tatlısu, Hatice Gök, Hakan Tanıttıran, Hüseyin Tezbaşar, Meryem Nazlı ve Simser Sertel seçildi.

Yirmi kişilik Parti Meclisi ise şu isimlerden oluştu:

“Gazi Gök, Hasan Tezbaşar, Ömer Tatlısu, Umut Ersoy, Mustafa Erk, Mustafa Keleşzade, Güngör Acar, Yahya Çukurovalı, Nehir Özkızan, Tağmaç Özbek, Cemre İpçiler, Erdoğan Selkan, Hüseyin Akçengel, Özlem Deligöz, Salih Hayaloğlu, Sevgül Uzkan, Feray Yalçuk, Ahmet Karakaşlı, Sabahat Aktaş ve Sunalp Asena.”
 

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