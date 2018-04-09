  • BIST 114.605
  • Altın 173,847
  • Dolar 4,0737
  • Euro 4,9981
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Bağımsızlık Yolu, “2. Olağanüstü Omorfo Bölge Kurulu” yapıldı

» »
Bağımsızlık Yolu, “2. Olağanüstü Omorfo Bölge Kurulu” yapıldı
Bağımsızlık Yolu, “2. Olağanüstü Omorfo Bölge Kurulu” yapıldı

Bağımsızlık Yolu, “2. Olağanüstü Omorfo Bölge Kurulu” sonucunda Omorfo Bölge Komitesi’ni Günay Seheroğlu, Ahmet Arkın ve Turan Dereboylu'dan oluşturduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu ile yeni oluşan yönetim adına Turan Dereboylu konuştu.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu, konuşmasında örgütlülüğün önemine işaret ederek, bölgede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yeni oluşan yönetim adına konuşma yapan Turan Dereboylu da belediyeyi eleştirerek, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şahali narenciye üretici birlik başkanlarıyla görüştü25 Mart 2018 Pazar 12:28
  • Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’taki törenle anıldı09 Mart 2018 Cuma 17:08
  • ”Belediyeler Hayvan Refahı Yasası’nın gereğini yerine getirmeli”09 Mart 2018 Cuma 14:06
  • GÜKAD ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında ‘Umut Tenekeleri’ projesini tanıtacak05 Mart 2018 Pazartesi 12:45
  • Özçınar’a Avrasya Hizmet Ödülü veriliyor26 Şubat 2018 Pazartesi 16:37
  • FEminiSTİVAL Akçay’daydı24 Şubat 2018 Cumartesi 12:52
  • Asayiş ve trafik operasyonu23 Şubat 2018 Cuma 10:07
  • Tehlikeli araç kullandı ve üzerinde uyuşturucu bulunudu18 Şubat 2018 Pazar 14:08
  • “Güzelyurt Kentsel Gelişim ve İklime Duyarlı Kentler Çalıştayı”12 Şubat 2018 Pazartesi 16:35
  • "Kıbrıslı Türklerin siyasal yaşamı, seçim sistemi ve seçim analizleri”08 Şubat 2018 Perşembe 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti