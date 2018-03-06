Bağımsızlık Yolu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 4 bölgede sokağa çıkıyor

Bağımsızlık Yolu; Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’da sokakta olacak.

Girne’de saat 15.30’da Bağımsızlık Yolu Girne Birim Örgütü, Girne Kaymakamlığı önünde bir basın açıklaması okuyacak.

Bağımsızlık Yolu, Mağusa’da 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin bileşenlerinden biri olarak saat 17.00’da Sulu Çember olarak bilinen noktadan başlayacak olan yürüyüşe katılacak.

Ayrıca Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla saat 17.30’da Lefkoşa Citroen Işıkları’ndan başlayacak olan yürüyüşte Lefkoşa’da sokağa inecek olan Bağımsızlık Yolu, Omorfo’da yapmış olduğu çağrıyla bölgedeki paydaş örgütlerle birlikte 18.00’da yapılacak olan ve Omorfo Terminali’nden başlayacak olan eylemde sokağa inecek.



